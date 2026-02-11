هل يمكن أن يصنع الذكاء الاصطناعي أول تريليونير في العالم؟ الخبراء والمستثمرون يرون أن هذا السيناريو لم يعد خيالاً علميًا بعيدًا. فمع التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يبدو أن خريطة الثروات العالمية على موعد مع تغيير جذري.

يرى الملياردير الأمريكي ونجم برنامج «شارك تانك» مارك كوبان أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات اقتصادية هائلة، قد تجعل الأفراد قادرين على بناء ثروات ضخمة من دون الحاجة لشركات عملاقة. وفي مقابلة مع بودكاست High Performance، قال كوبان: «قد يكون أول تريليونير شخصًا يعمل من قبو منزله، وليس من مقرات شركات التكنولوجيا الكبرى».

ويستشهد كوبان بشركات عالمية انطلقت من مرائب ومنازل، مثل:

«آبل» في مرآب منزل ستيف جوبز

«أمازون» في مرآب جيف بيزوس

«OpenAI» في غرفة معيشة أحد مؤسسيها عام 2015

وأضاف كوبان أن الذكاء الاصطناعي اليوم في مرحلة تمهيدية، وأن التطبيقات الأكثر ثورية لم تظهر بعد، لكنها قد تحدث ثورة مالية غير مسبوقة للأفراد.

وعلى الرغم من أن لقب «تريليونير» لا يزال بعيد المنال، تشير تقارير إلى أن بعض كبار رجال الأعمال مثل إيلون ماسك قد يصل إليه بحلول عام 2027 إذا استمرت معدلات نمو ثروته. لكن كوبان يؤكد أن الذكاء الاصطناعي قد يتيح فرصًا فردية مبتكرة، تجعل أي شخص قادرًا على الوصول إلى ثروات هائلة بسرعة غير مسبوقة.

ومن اللافت أن كوبان لا يكتفي بالكلام النظري، بل يستخدم الذكاء الاصطناعي يوميًا، مثل ChatGPT، لتنظيم أعماله ومتابعة صحته، خصوصا مع معاناته من اضطراب الرجفان الأذيني (AFib). لكنه يحذر: «الذكاء الاصطناعي يشبه الحديث مع صديق خبير، لكنه لا يغني عن التحقق واستشارة المختصين».

ويمكن القول إن الذكاء الاصطناعي لا يقضي بالوظائف، بل يفتح آفاقًا جديدة للإبداع وريادة الأعمال. ومع ذلك، يحذر الخبراء من الأخطاء المحتملة في مجالات مثل الصحة والقانون والمال، مؤكدين ضرورة التعامل النقدي مع هذه التكنولوجيا.

ويبدو أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل بوابة لثروات غير مسبوقة، وقد يكون العامل الحاسم في صناعة أول تريليونير في التاريخ، سواء من غرفة منزلية صغيرة أو من مرآب بدا وكأنه لا يحمل أي شيء.