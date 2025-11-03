الأهلي يكتفي بتعادل «محبط» أمام المصري

تعادل الأهلي مع المصري البورسعيدي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب «برج العرب» ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري.

كاد الأهلي يخطف فوزاً قاتلاً بعد احتساب ركلة جزاء لصالحه في الدقيقة 90+2، لكن أحمد سيد «زيزو» سددها في القائم الأيسر لحارس المصري.

استحواذ بلا هدف

واستحوذ الأهلي على مجريات المباراة بنسبة 65% وسدد 22 تسديدة، لكنه أهدر العديد من الفرص للتسجيل، بينما اكتفى المصري بتسديدة واحدة طوال اللقاء.

وحصل حارس مرمى المصري، محمود حمدي، على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أن نجح في الحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المستمر من لاعبي الأهلي، وحرمت تصدياته المؤثرة هجوم «الأحمر» من تسجيل الأهداف.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، متأخراً بثلاث نقاط عن سيراميكا كليوباترا متصدر الترتيب، بينما وصل المصري إلى النقطة 20 في المركز الخامس.