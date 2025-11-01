أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم (السبت)، إقالة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح النادي في بيان أن أحمد عبد الرؤوف سيتولى قيادة الفريق خلال بطولة كأس السوبر المصري المقررة إقامتها في الإمارات خلال الأيام القادمة، عقب توجيه الشكر للمدرب البلجيكي.

ورغم تأكيد إدارة الزمالك قبل أيام قليلة على استمرار فيريرا، إلا أن الضغوط الجماهيرية الكبيرة دفعت المجلس إلى تسريع قرار الإقالة قبل خوض مباراة السوبر المصري.

أرقام فيريرا مع الزمالك

وقاد فيريرا فريق «الفارس الأبيض» في 13 مباراة هذا الموسم ببطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى هزيمتين، فيما كان عقده يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

يُذكر أن فيريرا سبق له خوض 3 تجارب تدريبية في الدوري السعودي، حيث تولّى تدريب الفتح والرياض، كما عمل مساعداً للمدرب في فريق الشباب.