الوداد يتألق ويعبر لمجموعات «الكونفدرالية»

حقق فريق الوداد المغربي فوزاً عريضاً على حساب أشانتي كوتوكو الغاني (5 - 1) في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



تقدم للوداد حمزة الهنوري في الدقيقة الأولى، ثم تعادل الفريق الغاني في الدقيقة 18 عن طريق جيلباني سامبا.



وفي الدقيقة 26 أعاد التنزاني عزيز كي التقدم للوداد لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2 / 1، وفي الشوط الثاني سجل الجنوب أفريقي لورش الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 54، ثم سجل الرابع أسامة الزمراوي في الدقيقة 85، وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني زاد محمد بوشواري النتيجة إلى خماسية.



وكان الوداد قد فاز في مباراة الذهاب (1 - 0) ليتأهل إلى دور المجموعات.