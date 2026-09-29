قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من 8 آلاف جندي من كوريا الشمالية موجودون حاليًا على الأراضي الروسية، مشيرًا إلى أن الاستعدادات جارية لإرسال نحو 10 آلاف جندي إضافي.
وأوضح زيلينسكي في منشور عبر منصة «إكس» أن معلومات جديدة بشأن انتشار القوات الكورية الشمالية في روسيا تشير إلى أن جنودًا آخرين «يجري اختيارهم للتدريب ثم نشرهم في روسيا».
وكان الرئيس الأوكراني قال في أغسطس إن عدد الجنود الكوريين الشماليين الذين قد يتم إرسالهم للقتال إلى جانب روسيا يمكن أن يصل إلى 50 ألفًا، كما دعا كوريا الجنوبية إلى تقديم دعم لأوكرانيا، لا سيما في مجال الدفاع الجوي.
وفي يوليو، أعلنت كوريا الجنوبية حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، إلا أنها استبعدت تزويد كييف بأسلحة فتاكة.
خلاف بين سول وكييف بشأن أسرى كوريين شماليين
وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد أيام من خلاف بين سول وكييف بشأن إعلان الرئيس الأوكراني نقل جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى كوريا الجنوبية.
وأبدت السلطات الكورية الجنوبية أسفها إزاء إعلان عملية النقل، مشيرة إلى وجود اتفاق يقضي بالحفاظ على سرية عملية نقل الأسيرين، كما احتجت سول على ما وصفته بأنه تصريح غير صحيح صدر عن مكتب الرئيس الأوكراني ونفى وجود اتفاق بشأن السرية.
وكان مسؤولون أوكرانيون وكوريون جنوبيون قد قدروا منذ عام 2024 أن كوريا الشمالية أرسلت ما بين 14 ألفًا و15 ألف جندي لدعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مع نشر معظم هذه القوات في منطقة كورسك الروسية للمساعدة في التصدي للتوغل الأوكراني هناك.
دعم عسكري كوري شمالي لموسكو
وإلى جانب إرسال القوات، أفادت تقييمات أوكرانية وتقييمات مستقلة بأن بيونغ يانغ زودت روسيا بملايين قذائف المدفعية وقذائف الهاون، إضافة إلى صواريخ باليستية وأنظمة مدفعية بعيدة المدى ومنظومات راجمات صواريخ متعددة.
ويأتي هذا التعاون العسكري في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، وسط تقارير متواصلة عن تنامي التعاون الدفاعي والعسكري بين موسكو وبيونغ يانغ.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky stated that more than 8,000 North Korean soldiers are currently on Russian territory, noting that preparations are underway to send about 10,000 additional soldiers.
Zelensky explained in a post on the platform "X" that new information regarding the deployment of North Korean forces in Russia indicates that other soldiers are "being selected for training and then deployed in Russia."
The Ukrainian president mentioned in August that the number of North Korean soldiers who could be sent to fight alongside Russia could reach 50,000, and he called on South Korea to provide support to Ukraine, especially in the field of air defense.
In July, South Korea announced a $100 million aid package for Ukraine, but it excluded supplying Kyiv with lethal weapons.
Dispute Between Seoul and Kyiv Over North Korean Prisoners
Zelensky's statements come days after a dispute between Seoul and Kyiv regarding the Ukrainian president's announcement of the transfer of two captured North Korean soldiers to South Korea.
South Korean authorities expressed regret over the announcement of the transfer process, indicating that there was an agreement to keep the transfer of the prisoners confidential, and Seoul protested what it described as an incorrect statement issued by the Ukrainian president's office, denying the existence of an agreement regarding confidentiality.
Ukrainian and South Korean officials had estimated since 2024 that North Korea had sent between 14,000 and 15,000 soldiers to support Russian military operations in Ukraine, with most of these forces deployed in the Russian Kursk region to help counter the Ukrainian incursion there.
North Korean Military Support for Moscow
In addition to sending troops, Ukrainian assessments and independent evaluations have reported that Pyongyang has supplied Russia with millions of artillery shells and mortar rounds, as well as ballistic missiles, long-range artillery systems, and multiple rocket launcher systems.
This military cooperation comes amid the ongoing Russian war in Ukraine, with continuous reports of growing defense and military cooperation between Moscow and Pyongyang.