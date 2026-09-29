قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من 8 آلاف جندي من كوريا الشمالية موجودون حاليًا على الأراضي الروسية، مشيرًا إلى أن الاستعدادات جارية لإرسال نحو 10 آلاف جندي إضافي.

وأوضح زيلينسكي في منشور عبر منصة «إكس» أن معلومات جديدة بشأن انتشار القوات الكورية الشمالية في روسيا تشير إلى أن جنودًا آخرين «يجري اختيارهم للتدريب ثم نشرهم في روسيا».

وكان الرئيس الأوكراني قال في أغسطس إن عدد الجنود الكوريين الشماليين الذين قد يتم إرسالهم للقتال إلى جانب روسيا يمكن أن يصل إلى 50 ألفًا، كما دعا كوريا الجنوبية إلى تقديم دعم لأوكرانيا، لا سيما في مجال الدفاع الجوي.

وفي يوليو، أعلنت كوريا الجنوبية حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، إلا أنها استبعدت تزويد كييف بأسلحة فتاكة.

خلاف بين سول وكييف بشأن أسرى كوريين شماليين

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد أيام من خلاف بين سول وكييف بشأن إعلان الرئيس الأوكراني نقل جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى كوريا الجنوبية.

وأبدت السلطات الكورية الجنوبية أسفها إزاء إعلان عملية النقل، مشيرة إلى وجود اتفاق يقضي بالحفاظ على سرية عملية نقل الأسيرين، كما احتجت سول على ما وصفته بأنه تصريح غير صحيح صدر عن مكتب الرئيس الأوكراني ونفى وجود اتفاق بشأن السرية.

وكان مسؤولون أوكرانيون وكوريون جنوبيون قد قدروا منذ عام 2024 أن كوريا الشمالية أرسلت ما بين 14 ألفًا و15 ألف جندي لدعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مع نشر معظم هذه القوات في منطقة كورسك الروسية للمساعدة في التصدي للتوغل الأوكراني هناك.

دعم عسكري كوري شمالي لموسكو

وإلى جانب إرسال القوات، أفادت تقييمات أوكرانية وتقييمات مستقلة بأن بيونغ يانغ زودت روسيا بملايين قذائف المدفعية وقذائف الهاون، إضافة إلى صواريخ باليستية وأنظمة مدفعية بعيدة المدى ومنظومات راجمات صواريخ متعددة.

ويأتي هذا التعاون العسكري في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، وسط تقارير متواصلة عن تنامي التعاون الدفاعي والعسكري بين موسكو وبيونغ يانغ.