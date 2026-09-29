Ukrainian President Volodymyr Zelensky stated that more than 8,000 North Korean soldiers are currently on Russian territory, noting that preparations are underway to send about 10,000 additional soldiers.

Zelensky explained in a post on the platform "X" that new information regarding the deployment of North Korean forces in Russia indicates that other soldiers are "being selected for training and then deployed in Russia."

The Ukrainian president mentioned in August that the number of North Korean soldiers who could be sent to fight alongside Russia could reach 50,000, and he called on South Korea to provide support to Ukraine, especially in the field of air defense.

In July, South Korea announced a $100 million aid package for Ukraine, but it excluded supplying Kyiv with lethal weapons.

Dispute Between Seoul and Kyiv Over North Korean Prisoners

Zelensky's statements come days after a dispute between Seoul and Kyiv regarding the Ukrainian president's announcement of the transfer of two captured North Korean soldiers to South Korea.

South Korean authorities expressed regret over the announcement of the transfer process, indicating that there was an agreement to keep the transfer of the prisoners confidential, and Seoul protested what it described as an incorrect statement issued by the Ukrainian president's office, denying the existence of an agreement regarding confidentiality.

Ukrainian and South Korean officials had estimated since 2024 that North Korea had sent between 14,000 and 15,000 soldiers to support Russian military operations in Ukraine, with most of these forces deployed in the Russian Kursk region to help counter the Ukrainian incursion there.

North Korean Military Support for Moscow

In addition to sending troops, Ukrainian assessments and independent evaluations have reported that Pyongyang has supplied Russia with millions of artillery shells and mortar rounds, as well as ballistic missiles, long-range artillery systems, and multiple rocket launcher systems.

This military cooperation comes amid the ongoing Russian war in Ukraine, with continuous reports of growing defense and military cooperation between Moscow and Pyongyang.