أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم (الجمعة) أن رئيس هيئة الأركان العامة التركية الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو سيتوجه إلى السعودية، للقاء نظيريه السعودي والباكستاني، في إطار ترتيبات تنفيذ اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً.



وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم (الجمعة) أن زيارة رئيس الأركان تأتي في إطار الاتفاقية، فيما أكدت وزارة الخارجية السعودية أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحثوا خلال اجتماع تشاوري مستجدات تنفيذ اتفاقية مكة للدفاع المشترك.



وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث، لبحث سبل مساندة المملكة في إطار الاتفاقية، فيما عبرت أنقرة وإسلام آباد عن استعدادهما للمساعدة في تلبية أي حاجات عسكرية للمملكة إذا لزم الأمر.



وكانت السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس الماضي، خلال قمة ثلاثية استضافتها مكة المكرمة، وجمعت ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.



ويعكس الاجتماع المرتقب لرؤساء الأركان انتقال التنسيق بين الدول الثلاث إلى مستوى عسكري أكثر مباشرة، بعد أن بدأ تفعيل الاتفاقية عبر اتصالات وتحركات سياسية ودبلوماسية، وسط تطورات أمنية متسارعة في المنطقة.