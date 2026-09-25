أقالت رئيسة كوستاريكا لاورا فرنانديز، الخميس، وزير الخارجية مانويل توفار، بعد مشاركته في اجتماع أمني إقليمي برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نيويورك، من دون إبلاغها مسبقًا.

وقالت فرنانديز إن حضورها كان ضروريًا لاجتماع دول «درع الأمريكتين» المعني بمكافحة كارتلات المخدرات، معتبرة أن عدم تشاور الوزير معها تسبب في «ضرر استراتيجي كبير».

وأعلنت الحكومة الكوستاريكية دخول قرار الإقالة حيز التنفيذ فورًا، مشيرة إلى أن عدم إبلاغ الوزير للرئيسة أدى إلى عدم مشاركتها في الاجتماع.

وعُينت وزيرة التجارة الخارجية إندينا تريخوس وزيرةً للخارجية بالإنابة، على أن تتولى مهامها رسميًا لدى عودتها من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان عدد من قادة دول أمريكا اللاتينية قد شاركوا، الثلاثاء، في اجتماع «درع الأميركتين»، وهو تحالف أطلقته إدارة ترمب في مارس لمكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.