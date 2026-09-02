دانت مصر، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي استهدفت عدداً من الدول العربية الشقيقة، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقالت مصر، في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية، اليوم (الأربعاء) إن الهجمات الإيرانية استهدفت كلاً من دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرة أن هذه الاعتداءات تعرض سلامة شعوب الدول المستهدفة للخطر، وتمثل انتهاكاً واضحاً لسيادتها وسلامة أراضيها.

تضامن مصري كامل مع الدول العربية

وأعربت مصر عن كامل تضامنها مع الدول العربية الشقيقة، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداءات من شأنها المساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشددت القاهرة على موقفها الرافض لأي تحركات أو اعتداءات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وعدم تعريض شعوبها ومقدراتها للخطر.

تحذير من تداعيات التصعيد

وأكدت مصر أنها حذرت مراراً من مغبة تجدد العمليات القتالية، وما يمكن أن تترتب عليها من تداعيات خطيرة على أمن وسلامة الدول الشقيقة، فضلاً عن تأثيراتها على حرية الملاحة الدولية.

وأوضحت أن استمرار هذا النهج من التصعيد لا يفضي سوى إلى الدخول في حلقات مفرغة من المواجهة وعدم الاستقرار، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

دعوة لوقف التصعيد والعودة للدبلوماسية

وجددت مصر دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار، إلى جانب احترام سيادة الدول.

كما دعت القاهرة إلى تغليب مسارات الحوار والدبلوماسية، باعتبارها السبيل لتجنب المزيد من التصعيد والمواجهة، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وحماية شعوبها من تداعيات الصراعات العسكرية.

ويأتي الموقف المصري في ظل تصعيد إقليمي متزايد، تؤكد القاهرة أن استمراره يهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن انعكاساته على سلامة الدول العربية وحرية الملاحة الدولية.