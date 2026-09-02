سيطرت الكويت اليوم (الأربعاء) على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن فرق مركزي إطفاء (الهلالي) و(المدينة) باشرت فور وصولها إلى الموقع التعامل مع الحريق وتمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات.