أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده استعادت 160 عسكرياً كانوا أسرى لدى روسيا. وأفاد في بيان على تطبيق تيلغرام، اليوم (الجمعة)، بأن جميعهم كانوا محتجزين منذ عام 2022.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن روسيا وأوكرانيا أجرتا عملية تبادل للأسرى بصيغة 160 مقابل 160.



وذكرت في بيان أنه تمت إعادة 160 جندياً روسياً من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، وفي المقابل تم تسليم 160 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية.



وأضاف البيان: يوجد الجنود الروس العائدون حالياً في أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث تعمل معهم مفوضة حقوق الإنسان الروسية، يانا لانتراتوفا، حسبما أوردت وكالة «تاس» الروسية..



وأشارت الوزارة إلى أن الجنود الروس الذين عادوا من الأسر، ما زالوا على الأراضي البيلاروسية، وبعد تقديم المساعدة النفسية والطبية اللازمة، سيتم نقلهم إلى روسيا لتقديم المزيد من العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.



يذكر أن تبادل الأسرى السابق بين روسيا وأوكرانيا كان في 5 يونيو الجاري، حيث جرى التبادل وفقاً لصيغة 185 مقابل 185.



في غضون ذلك، أعلن مسؤولون روس محليون، الجمعة، حالة طوارئ إقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي.



وقال الحاكم المعيّن من موسكو سيرغي أكسيونوف، إن «الإطار القانوني لحالة الطوارئ يتيح معالجة القضايا المرتبطة بالحفاظ على سير عمل جميع القطاعات الحيوية بأقصى سرعة».



ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة مزيد من الموارد، ويسمح نظريا أيضا بفرض قيود تستهدف السكان المحليين.