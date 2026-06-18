وقّعت الولايات المتحدة وإيران أمس (الأربعاء) إلكترونياً على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز في خطوة لإنهاء حرب استمرة أربعة أشهر، قتل خلالها عدد من القيادات الإيرانية يتقدمهم المرشد الإيراني علي خامنئي.



ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإيران وقّعتا إلكترونياً مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ.



وقال مسؤول أمريكي للموقع إن الرئيس دونالد ترمب وقّع شخصياً على المذكرة، موضحاً أن التوقيع كان مقرراً في الأصل خلال مراسم تُعقد في سويسرا يوم الجمعة، إلا أن مصدراً دبلوماسياً من إحدى الدول الوسيطة ومصدراً آخر أشارا إلى وجود مناقشات لتسريع موعد التوقيع وبدء تنفيذ الاتفاق قبل ذلك.



وبحسب المصدر الدبلوماسي، هدفت المناقشات إلى التعجيل بإعادة فتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة، في ظل توافق الطرفين على هذه المسألة.



وذكر الموقع أن نسخة من الاتفاق الموقّع أُرسلت إلى الإيرانيين والدول الوسيطة.



في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل قآني، إنه تم رسمياً توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسَي أمريكا وإيران.



وأوضح قآني أن مذكرة التفاهم تنص على احترام وحدة أراضي لبنان وسيادته، مشدداً بالقول: «توقيعنا على الاتفاق في هذه المرحلة لا يعني أننا نسينا الماضي أو الدروس التي تعلمناها بثمن باهظ».



ولفت إلى أن «تنفيذ الاتفاقات الدولية أصعب من صياغتها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بأطراف لا تلتزم بتعهداتها»، مضيفاً: «علينا مراقبة التزام الطرف المقابل بتنفيذ الاتفاق».



وأشار إلى أنه «تم التأكيد في نص المذكرة على أننا سنتفاوض حصراً بشأن الملف النووي ورفع العقوبات»، مضيفاً: «سنجري خلال 60 يوماً مفاوضات بشأن الملف النووي والعقوبات، وإذا دعت الحاجة فسيتم تمديدها».



وكان مسؤول أمريكي قد نشر مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران المكوّنة من 14 بنداً، في صفحة ونصف الصفحة.