توفي، اليوم (الإثنين)، اللواء كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عليه اليوم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وتلقي العزاء غداً الثلاثاء.

من هو اللواء كمال مدبولي؟

يذكر أن اللواء كمال مدبولي عسكري مصري وأحد قادة حرب أكتوبر وقائد سلاح المدفعية، من مواليد 11 أكتوبر 1935 بمحافظة القاهرة، وعمل قائد كتيبة مدفعية اثناء حرب أكتوبر 1973 برتبة مقدم أركان حرب.



التحق بالكلية الحربية عام 1953 وتخرج منها في 1 أبريل عام 1956 ضابط بسلاح المدفعية.

وبعد انتهاء حرب أكتوبر 1973 كرمه الرئيس الراحل أنور السادات ومنحه - وهو برتبة مقدم - نوط الجمهورية العسكري، ثم رقي إلى رتبة العقيد وعين قائد لواء مدفعية، ثم قائد مدفعية فرقة مشاة وهو برتبة عميد

ثم رقي إلى رتبة اللواء عام 1984 وعين أستاذ كرسي المدفعية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وانتهت خدمته في القوات المسلحة بالإحالة للتقاعد اعتباراً من 29 يونيو 1987.

حصل على العديد من الأوسمة والنياشين تقديراً لمجمل أعماله في خدمة وطنه وقواته المسلحة على مدار 31 عاما،

أبرزهم، وسام الجمهورية، نوط الجلاء العسكري، نوط الجمهورية العسكري،ميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء، ميدالية اليوبيل الفضي لحرب أكتوبر.