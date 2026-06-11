وصف وزير الإعلام اللبناني بول مرقص قرار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة بأنه خطوة استراتيجية مهمة تمنح العلاقات السعودية اللبنانية دفعة جديدة، وتفتح آفاقاً واسعة أمام المنتجات اللبنانية للعودة إلى الأسواق السعودية.

وقال مرقص في تصريحات خاصة إلى «عكاظ» إن توجيه سمو ولي العهد جاء استجابة لطلب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وفي ضوء الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية على طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز دورها.

وأضاف أن هذه المبادرة ليست مستغربة على المملكة وقيادتها الحكيمة التي وقفت إلى جانب لبنان سياسياً واقتصادياً في مختلف المراحل، مؤكداً أن القرار سيسهم في استعادة الثقة بالصادرات اللبنانية وعودتها إلى الأسواق السعودية خلال الفترة المقبلة.

دفعة للاقتصاد اللبناني

وأوضح وزير الإعلام اللبناني أن الاقتصاد اللبناني عانى خلال السنوات الماضية من تكدس الصادرات وتراجع فرص النفاذ إلى الأسواق، مشيراً إلى أن قرار استئناف التصدير يمثل استجابة مقدّرة لتمنيات الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة خلال لقائهما سمو ولي العهد.

وقال: «عانى الاقتصاد اللبناني تكدساً في الصادرات، وجاء القرار ليمنح المنتج اللبناني فرصة جديدة للوصول إلى أحد أهم الأسواق العربية».

ثقة متجددة بالإجراءات الحكومية

وأكد مرقص أن القرار يعكس الثقة السعودية المتجددة بالمؤسسات اللبنانية في العهد الرئاسي الحالي، لافتاً إلى أن الحكومة اللبنانية عززت إجراءات الرقابة على المعابر الحدودية من خلال الأجهزة الأمنية والرقابية، بما يضمن سلامة حركة التصدير والالتزام بالمعايير المطلوبة.

وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم أيضاً في إعادة فتح أسواق عربية أخرى أمام المنتجات اللبنانية، التي عُرفت تاريخياً بالجودة والتميّز والخصائص الفريدة، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أسهمت في معالجة كثير من الإشكالات التي أثرت على سمعة بعض الصادرات خلال السنوات الماضية.

عودة تدريجية لمظاهر السيادة

وحول ما إذا كانت هناك مؤشرات جديدة على استعادة الدولة اللبنانية لدورها السيادي، قال مرقص إن مظاهر الدولة السيادية تعود تدريجياً، مستشهداً بعدد من الخطوات التي اتخذتها الدولة أخيراً، من بينها افتتاح مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الأمنية والحرب.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية ماضية في تعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ سلطتها على مختلف المرافق والمعابر.

السعودية رافعة للنهوض اللبناني

وشدد وزير الإعلام اللبناني على أن المملكة تؤدي دوراً محورياً يتجاوز الدعم التقليدي، مؤكداً أنها تمثل رافعة سياسية عربية ودولية للبنان، إلى جانب دورها الحيوي في دعم الاقتصاد والمساهمة في جهود التعافي وإعادة النهوض.

وقال إن السعودية كانت دائماً إلى جانب لبنان في المحطات المفصلية، وإن قرار استئناف الصادرات لقي ترحيباً واسعاً في الأوساط اللبنانية التي رأت فيه دعماً مباشراً للاقتصاد الوطني وتعزيزاً لجهود الدولة في ترسيخ سيادتها وإعادة بناء مؤسساتها.