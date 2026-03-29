حذرت السفارة الأمريكية في العراق اليوم (الأحد)، من استهداف جامعات أمريكية في بغداد، مجددة مطالبتها لمواطنيها في مغادرة بغداد فوراً.



وقالت السفارة في بيان على حسابها في «إكس»: هناك تحديثات طفيفة على معلومات المعابر الحدودية مع الأردن، والسعودية، وتركيا، مضيفة: «إيران ووكلاؤها يعتزمون استهداف الجامعات الأمريكية في بغداد والسليمانية ودهوك، إلى جانب جامعات أخرى يُنظر إليها على أنها مرتبطة بالولايات المتحدة».



وأشارت إلى أن إيران وجّهت تهديدات إلى الجامعات الأمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مبينة أن وكلاء إيران نفذوا هجمات واسعة على مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق.



ولفت البيان إلى أن بعثة الولايات المتحدة في العراق لا تزال مفتوحة رغم إصدار أمر بالمغادرة، لمساعدة المواطنين الأمريكيين داخل العراق، مشددة على ضرورة توجه مواطنيها إلى السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل بسبب المخاطر المستمرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة في الأجواء العراقية.



وجددت السفارة الأمريكية تحذيرها لمواطنيها من المستوى الرابع، مشددة بالقول: «لا تسافروا إلى العراق لأي سبب، غادروا فوراً إذا كنتم هناك».