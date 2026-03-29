أعلن الجيش الكويتي اليوم (الأحد) رصد 14 صاروخاً باليستياً معادياً، و12 طائرة مسيّرة في المجال الجوي للبلاد خلال الساعات القليلة الماضية، موضحاً أن عدداً منها استهدفت أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة.



وأكد الجيش الكويتي إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة، وهم يتلقون العلاج اللازم، إضافة إلى أضرار مادية في الموقع جراء الاستهداف، مبيناً أن الهجمات المعادية استهدفت مستودعات إحدى الشركات اللوجيستية الخاصة، ونتجت عن ذلك أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.



وأفاد الجيش الكويتي بأن التهديدات المعادية التي رصدتها الدفاعات الجوية ضد البلاد بلغت (307) صواريخ باليستية، و(2) من الصواريخ الجوالة، و(616) طائرة مسيّرة، مبيناً أن منسوبيه يؤدون واجباتهم ملتزمين بتنفيذ مهامهم في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.



وكانت وزارة الكهرباء الكويتية أكدت استقرار منظومتي الكهرباء والماء، مبينة أن نحو 22 خطًّا هوائيًّا لنقل الطاقة تضررت جراء شظايا الهجمات المعادية وجرى إصلاح نحو 20 منها، في حين لا يزال العمل جارياً على إصلاح الخطين المتبقيين.



وأشارت إلى أنها تعمل على إصلاح خزان الوقود في محطة الصبية للقوى الكهربائية، وهو الأمر الذي سيتطلب وقتًا أطول لاستكمال التأهيل.



وفي ذات السياق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ⁠اليوم تضامن الاتحاد الأوروبي مع ​دول مجلس التعاون ⁠الخليجي في مواجهة الهجمات الإيرانية على دول الخليج، مؤكداً ​ضرورة وقف هذه الهجمات على الفور.