كشفت وزارة التعليم ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي، إذ بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي 83.88%، مع تحقيق تكافؤ بين الجنسين بنسبة 1.01، وذلك وفق بيانات معهد اليونسكو للإحصاء.

واستعرض وكيل وزارة التعليم للتخطيط المهندس سعد الغامدي الجهود السعودية في مجال التعليم وقال إن إلى وصول عدد المستفيدين من خدمات «ادرس في السعودية» إلى أكثر من 200 ألف طالب دولي وان الجهود مستمرة لمنح التراخيص لجامعات دولية مرموقة لافتتاح فروع لها في المملكة

وجاء الإعلان خلال مشاركة وفد الوزارة في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق «تقرير رصد التعليم العالمي 2026»، الذي خُصص هذا العام لموضوع «الإتاحة والمساواة في التعليم»، بمقر منظمة اليونسكو في باريس.

و حظيت السعودية بحضور بارز في التقرير، مكّنها من استعراض منجزاتها النوعية في تطوير قطاع التعليم. وأشارت إلى أن نسبة الالتحاق بالتعليم الفني والمهني شهدت ارتفاعاً تجاوز 30% في عام 2024، في انعكاس مباشر لنجاح جهود إعادة هندسة المنظومة التعليمية ضمن مستهدفات رؤية 2030، من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية.

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى تحقيق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة 67 عالمياً وفق تصنيف (QS)، ودخول جامعات سعودية ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عالمياً في براءات الاختراع لعام 2025، بما يعكس تنامي البيئة البحثية والابتكارية في المملكة. كما تم تسليط الضوء على نجاح برنامج «الابتعاث الاستراتيجي»، الذي يضم أكثر من 56 ألف مبتعث وأكد أن تجربة المملكة في مواءمة التعليم مع حاجات سوق العمل ورفع نسب الالتحاق بالتعليم التقني والمهني تمثل نموذجاً ملهماً للدول الراغبة في تحويل التحديات إلى فرص تنموية مستدامة ضمن إطار رؤية 2030.