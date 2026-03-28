تستعد آمال ماهر لإطلاق جولة غنائية أوروبية خلال يونيو القادم، تلتقي خلالها جمهورها في عدد من أبرز المسارح، ضمن عودة فنية نشطة تعكس حضورها المتجدد على الساحة الغنائية.

ليلتان من الطرب

تنطلق الجولة من هولندا يوم 19 يونيو بحفل على مسرح TivoliVredenburg، قبل أن تتوجه في اليوم التالي إلى باريس لإحياء حفل ثانٍ يوم 20 يونيو على مسرح Casino de Paris، في أمسيتين يُنتظر أن تجذبا جمهورها العربي والأوروبي.

بروفات واستعدادات

وتواصل آمال ماهر خلال هذه الفترة بروفات مكثفة مع فرقتها الموسيقية، تحضيراً لتقديم برنامج غنائي متنوع يحمل مفاجآت فنية، ويجمع بين أبرز أعمالها الكلاسيكية وإصداراتها الحديثة.

طرب شرقي بروح أوروبية

ومن المنتظر أن تقدم الفنانة ليلة طربية تمزج بين الإحساس الشرقي والأجواء الأوروبية، في حفلتين تعكسان قدرتها على الحفاظ على هويتها الغنائية مع الانفتاح على جمهور عالمي متنوع.

محطات صعبة وعودة أقوى

وفي سياق متصل، كانت آمال ماهر قد كشفت في تصريحات سابقة عن مرورها بفترة ابتعاد صعبة نفسياً دفعتها لاتخاذ قرار الاعتزال مؤقتاً، قبل أن تعود لاحقاً مؤكدة أن تلك التجربة شكّلت نقطة تحول في مسيرتها، ومنحتها قوة أكبر وتمسكاً بفنها وجمهورها.