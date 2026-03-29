كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط خلية إرهابية تابعة لحركة «حسم»، الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد، في إطار مخطط أوسع للإضرار بمقدرات الدولة.

قيادي محكوم بالمؤبد

وأوضحت الوزارة أن من بين المضبوطين الإرهابي علي محمود محمد عبد الونيس، أحد أبرز قيادات الحركة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا إرهابية، بينها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية باستخدام صواريخ محمولة على الكتف، إلى جانب تورطه في عمليات اغتيال وتفجيرات.

اعترافات تكشف المخطط

وأقر المتهم خلال التحقيقات بتفاصيل مخططات استهدفت شخصيات عامة وضباط شرطة، من بينهم اللواء عادل رجائي، إضافة إلى استهداف كمائن أمنية وقسم شرطة طنطا، ومحاولات لاستهداف مسؤولين رفيعي المستوى، بينهم مساعد وزير الداخلية، ووزير البترول.

تدريب خارج البلاد

وكشفت التحقيقات تسلل المتهم إلى قطاع غزة عام 2016 بتكليف من قيادات هاربة، حيث تلقى تدريبات مكثفة على استخدام الأسلحة الثقيلة ومضادات الدروع داخل معسكرات تدريبية، قبل عودته لتنفيذ مخططات داخلية.

معسكر بالصحراء

كما أقر بتخطيطه لإنشاء معسكر تدريبي في الصحراء الغربية بالتعاون مع عناصر متطرفة، بهدف تدريب كوادر التنظيم على استخدام الصواريخ المحمولة لاستهداف أهداف حيوية داخل البلاد.

رصد وملاحقة

وأكدت وزارة الداخلية أن العملية جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة، شملت رصد تحركات عناصر أخرى تسللت عبر الدروب الصحراوية، ومداهمة وكر إرهابي في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إحباط المخطط قبل تنفيذه.

استمرار الملاحقات

وأشارت إلى إحالة المتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات، مع مواصلة الجهود لملاحقة باقي العناصر الهاربة في الخارج، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية مستمرة في توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية.