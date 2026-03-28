حققت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب انتصاراً قضائياً بعد صدور حكم من محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، يقضي بتغريم المتهم بالاستيلاء على حساباتها الرسمية مبلغ 50 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع 20 ألف جنيه تعويضاً مدنياً، عقب ثبوت تحقيقه أرباحاً مالية دون وجه حق.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو مدير الحسابات السابق للفنانة، استولى على صفحاتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قناتها على «يوتيوب»، مستغلاً إياها لتحقيق مكاسب مادية بطرق غير قانونية.

إدانة قانونية

وأكدت أوراق القضية أن شيرين لم توقّع أي عقود تفيد بيع أو التنازل عن حساباتها الإلكترونية، وهو ما اعتبرته المحكمة استيلاءً غير مشروع وتربحاً مخالفاً للقانون.

بداية القضية

وتعود الواقعة إلى بلاغات تقدم بها محامي الفنانة، اتهم فيها شخصاً بالسيطرة على حساباتها الرسمية واستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية، لتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها التي انتهت بإدانة المتهم وصدور الحكم لصالحها.