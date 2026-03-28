أقر مجلس حكومي في الفلبين معني بتنسيق الأسعار خطة لفرض سقف سعري قدره 50 بيزو (0.83 دولار) للكيلوغرام على الأرز المستورد، في ظل استمرار حرب إيران وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.



ويظل هذا الحد المقترح، المدعوم من المجلس الوطني لتنسيق الأسعار، بانتظار موافقة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، وفقاً لما أعلنته وزارة الزراعة.



منع الاستغلال



وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم: «الإجراء يأتي كتدخل للحد من ارتفاع أسعار أهم سلعة غذائية في البلاد». وأكدت أن السقف السعري يستهدف كبح الزيادات غير المبررة في الأسعار، ومنع أي ممارسات استغلالية في السوق.



وأوضحت الوزارة أن القرار سيشمل الأرز المستورد، الذي يحتوي على 5% من الحبوب المكسورة، على أن يُطبق لمدة 30 يوماً.



ويُعد الأرز من السلع الغذائية الأساسية، إذ يمثل قرابة عُشر سلة الاستهلاك في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.