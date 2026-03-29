نعت رئاسة الجمهورية الجزائرية، وفاة رئيس الجمهورية السابق اليمين زروال، الذي توفي في المستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة، بعد صراع طويل مع مرض عضال.

وقالت الرئاسة في بيان رسمي: «تنعى رئاسة الجمهورية وفاة رئيس الجمهورية السابق المجاهد اليمين زروال بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة، هذا المساء، بعد صراع مع مرض عضال».

وُلد اليمين زروال في 3 يوليو 1941 بمدينة باتنة، ويُعد أحد رموز الثورة الجزائرية والجيش الوطني الشعبي. انضم إلى جيش التحرير الوطني عام 1957 وهو في سن الـ16، وشارك في حرب التحرير حتى عام 1962.

وتدرج اليمين زروال في المناصب العسكرية بعد الاستقلال، وتلقى تكويناً عسكرياً في الاتحاد السوفياتي وفرنسا، وتولى قيادة عدة نواحٍ عسكرية، ثم عُين وزيراً للدفاع الوطني عام 1993.

تولى رئاسة الدولة في 31 يناير 1994 خلال المرحلة الانتقالية الصعبة التي شهدتها الجزائر في التسعينات فترة «العشرية السوداء»، وانتُخب رئيساً للجمهورية في 16 نوفمبر 1995 في أول انتخابات رئاسية تعددية بعد الأزمة، وظل في المنصب حتى 27 أبريل 1999، حين أعلن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

يُذكر زروال بمحاولته إنهاء الأزمة الأمنية من خلال مبادرة «الوفاق المدني»، التي شكلت أساساً لمصالحة وطنية لاحقة، ويُوصف بأنه شخصية بسيطة ومنضبطة، ساهمت رزانته في إدارة واحدة من أخطر المراحل في التاريخ الجزائري المعاصر.