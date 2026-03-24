أفاد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، بأن ​الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يبدو ‌مصمما على التوصل إلى اتفاق مع إيران يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية في ​الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤولين، قولهم، اليوم(الثلاثاء)، ترجيحهم أن ترفض ⁠طهران المطالب الأمريكية في ​أي جولة جديدة من المفاوضات، والتي ​انهارت في 28 فبراير مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية.



وكان الرئيس الأمريكي، قال أمس: إن طهران تريد التوصل إلى تسوية، لافتا إلى أن محادثات تمهيدية بدأت ليل السبت. وأكد في مقابلة مع «فرانس برس»، إجراء مفاوضات مع طهران، ووصفها بأنها «جيدة وعظيمة».



وشدد ترمب على ظهور «فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران»، لافتا إلى أن «المحادثات مع طهران ستحدد ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق أوسع». واعتبر أن «إيران تريد السلام ووافقت على عدم حيازة أية أسلحة نووية».



وأكد ترمب أن إيران جادة في موقفها هذه المرة، وقال: «أمام إيران فرصة وعليها استغلالها لإنهاء التهديدات ضد الولايات المتحدة».



وكان ترمب أعلن أنه أصدر تعليمات بتأجيل أية هجمات عسكرية تستهدف محطات الكهرباء الإيرانية لمدة 5 أيام، وقبل ساعات فقط من الموعد النهائي الذي كان ينذر بتصعيد إضافي في الصراع الذي دخل أسبوعه الرابع.



وجاءت تصريحات ترمب بعد أن نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في منشور على حسابه في منصة «أكس»، إجراء مفاوضات مع طهران وكتب: «لم نُجرِ مفاوضات مع الولايات المتحدة»، مضيفاً «تستخدم الأخبار المزيّفة للتلاعب بالأسواق المالية وأسواق النفط، وللهروب من المأزق الذي وقعت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل».



وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أنها تلقت «رسائل من دول صديقة» بشأن طلب أمريكي لإجراء مباحثات، نافية أن يكون الطرفان قد أجريا أي تفاوض منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.



وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي: «على مدى الأيام الماضية، تلقينا رسائل من دول صديقة بشأن طلب أمريكي لمفاوضات هدفها إنهاء الحرب»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).



ونفى بقائي إجراء «أية مفاوضات أو محادثات مع الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية من الحرب المفروضة» على طهران، والتي بدأت في 28 فبراير.