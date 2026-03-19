فيما تدخل الحرب يومها العشرين، وسط تصاعد وتيرة القصف على إيران وإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل ودول الجوار، كشف مسؤول إسرائيلي أن الحرب دخلت مرحلة جديدة وقد تستمر أسابيع إضافية، بحسب ما نقلت عنه وكالات أنباء عالمية.



قصف أهداف شمال إيران لأول مرة



وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور على «إكس» أنه ولأول مرة يهاجم الجيش الإسرائيلي أهدافاً في شمال إيران.



وتناقض تصريحات المسؤول الإسرائيلي مع تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي التي أكد فيها أن المهمة في إيران تقترب من نهايتها.



من جهته، يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نشر آلاف الجنود الأمريكيين لتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط، مع دخول الحرب مع إيران أسبوعها الثالث، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.



وبينما شنت إسرائيل هجمات شمال إيران لأول مرة منذ بدء الحرب، دوت صفارات الإنذار في 158 موقعا في إسرائيل، جراء إطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ.



وفي الخليج، تصاعدت وتيرة الهجمات بالمسيرات والصواريخ الباليستية، أغلبها استهدف مرافق للغاز والنفط.

مقاتلة إسرائيلية من طراز



اعتراض صاروخ باليستي عنقودي



وأكد شهود عيان في إسرائيل سقوط شظايا صواريخ في 5 مواقع بتل أبيب، بعد أن اعترضت الدفاعات الإسرائيلية دفعة من الصواريخ الإيرانية بسماء تل أبيب وشمال إسرائيل، وباعتراض صاروخ باليستي عنقودي وسط إسرائيل وسقوط أجزاء في مستوطنة أرئيل شمالي الضفة.



ودوت صفارات الإنذار في 158 موقعاً بشمال ووسط إسرائيل جراء إطلاق صواريخ إيرانية، مضيفة أن إسرائيل تعزز دفاعاتها حول محطات الطاقة والغاز. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ القادمة من إيران.



وأشار إعلام إيراني إلى أن الدفاعات الجوية تتعامل مع هجمات في سماء طهران. وأفادت وسائل إعلام بأن قصفاً استهدف موقعاً في منطقة «أمير كبير» في شيراز. في المقابل، نشر الحرس الثوري الإيراني صوراً قال إنها للحظة إطلاق صواريخ تجاه مناطق في إسرائيل.



استهداف قدرات إيران البحرية



وأفاد معهد دراسات الحرب أمريكي بأن الضربات الأخيرة في إيران شملت الأمن والحرس الثوري والباسيج، وأشار إلى تقديرات بإصابة 3 سفن إيرانية جديدة في ميناء بندر عباس.



وأكد المعهد أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة استهدفت قدرات إيران البحرية، مشيراً إلى أن الضربات الجوية الأخيرة تركزت في طهران والبرز ولورستان.



ونشرت شركة بلانيت لابز Planet Labs الأمريكية للأقمار الصناعية، صورة تُظهر احتراق إحدى السفن، بعد هجوم عسكري أمريكي على ميناء بندر عباس الإيراني، في الثاني من مارس الجاري.



في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي هاجم سفناً تابعة للبحرية الإيرانية في بحر قزوين، من بينها نحو 5 زوارق صواريخ وسفن أخرى.



تنفيذ ضربات جوية واسعة



وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات جوية واسعة استهدفت أكثر من 200 موقع في غرب ووسط إيران، بمشاركة عشرات المقاتلات.



وأشار إلى أن الأهداف شملت مواقع تخزين وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى منصات الإطلاق ومواقع إنتاج الأسلحة.



وأفادت تقارير إعلامية إيرانية بوقوع انفجارات في مطار يزد وسط إيران جراء استهداف منشآت حيوية.



مئات الذخائر لم تنفجر



وكشفت وكالة «فارس» الإيرانية أن مئات الذخائر التي استُخدمت في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة لم تنفجر بعد سقوطها.



وبحسب تقرير نشرته وكالة «فارس»، فإن أكثر من 300 قنبلة وصاروخ هجومي يُعتقد أنها لم تنفجر حتى الآن داخل الأراضي الإيرانية.



وأشار التقرير إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الذخائر ينتمي إلى القنابل الجوية المعروفة باسم «MK80»، والتي تتراوح أوزان رؤوسها الحربية بين نحو 44 و480 كيلوغراماً. كما تشمل القائمة صواريخ كروز من طراز «توماهوك» وصواريخ جو-أرض بعيدة المدى.