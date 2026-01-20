عزّزت الدنمارك، وجودها العسكري في إقليم غرينلاند الواقع في القطب الشمالي، عبر نشر قوات إضافية في المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وذكرت هيئة الإذاعة الدنماركية المحلية TV 2 أن القوات المسلحة الدنماركية أكدت وصول دفعة جديدة من الجنود، ووصفتها بأنها «مساهمة كبيرة»، إلى المطار الدولي الرئيسي في غرينلاند مساء الإثنين.

وقال قائد القيادة القطبية الدنماركية اللواء سورين أندرسن، إن نحو 100 جندي دنماركي وصلوا بالفعل إلى العاصمة نوك، على أن يتم لاحقاً نشر قوات إضافية في منطقة كانغيرلوسواك غرب غرينلاند.

تصريحات ترمب

ويأتي هذا التحرك العسكري في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول الأهمية الإستراتيجية والعسكرية لغرينلاند، معتبراً أن الدنمارك فشلت في تأمين الجزيرة ضد ما وصفه بالتهديدات الروسية والصينية.

وكان ترمب قد كتب في منشور على منصة «تروث سوشيال» في 18 يناير أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) طالب الدنمارك، على مدى 20 عاماً، بالتصدي للنفوذ الروسي في غرينلاند، مضيفاً أن كوبنهاغن «لم تنجح في القيام بذلك»، ومؤكداً أن «الوقت قد حان للتدخل».

رسائل ترمب ورئيس الوزراء النرويجي

وفي سياق متصل، نُشرت يوم الإثنين تفاصيل تبادل رسائل نصية بين ترمب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، تناولت غرينلاند وجائزة نوبل للسلام، حيث شكك ترمب في «حق ملكية» الدنمارك للإقليم، معتبراً أن السيطرة الكاملة على غرينلاند ضرورية لضمان أمن العالم.

وقال ترمب في الرسائل: «الدنمارك لا تستطيع حماية هذه الأرض من روسيا أو الصين، فلماذا تمتلك حقاً فيها من الأساس؟»، مضيفاً أن «العالم لن يكون آمناً ما لم نملك سيطرة كاملة وشاملة على غرينلاند».

مخاوف أمنية في القطب الشمالي

في المقابل، أوضح اللواء أندرسن، بحسب وكالة «رويترز»، أن نشر القوات الدنماركية يأتي في إطار مخاوف أمنية أوسع في منطقة القطب الشمالي، وليس رداً مباشراً على تصريحات ترمب.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن، أن بلاده بدأت بالفعل في تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند ومحيطها بالتعاون مع حلفائها في الناتو، في إطار جهود تقوية الدفاعات في المنطقة القطبية، مشيراً إلى أن بعض القوات قد تبقى هناك لمدة عام أو أكثر، مع خطط لتناوب قوات إضافية خلال السنوات المقبلة.

رد واشنطن

وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الوجود العسكري الأوروبي في غرينلاند «لن يؤثر على اهتمام الرئيس ترمب بضم الجزيرة»، مؤكدة أن هذه التحركات لا تغيّر من أهدافه.

ويأتي نشر القوات الدنماركية الإضافية أيضاً بعد إعلان ترمب فرض ضريبة استيراد بنسبة 10% اعتباراً من فبراير القادم على السلع القادمة من الدول الداعمة للدنمارك وغرينلاند، بما في ذلك النرويج.