أعلنت دولة قطر متابعتها ببالغ الاهتمام التطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأكدت دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، وأهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مصالح الشعب اليمني الشقيق، بما يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر، انطلاقاً من الروابط الأخوية الراسخة والمصير المشترك الذي يجمع دول المجلس.

وثمنت في هذا السياق، البيانات الصادرة عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، التي تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والاستناد إلى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن دولة قطر ستظل دائماً في طليعة الدول الداعمة لجميع الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والدبلوماسية بوصفهما السبيل الأمثل لتحقيق الخير والأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.