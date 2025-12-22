فيما لا تزال مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا، تراوح مكانها، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن أبرز العقبات في طريق التفاوض، تشمل السيطرة على منطقة دونيتسك، إدارة المنشآت النووية مثل زابوريجيا، وحقوق السكان من الروس والأوكرانيين في الأراضي المتنازع عليها.



عقبة كبيرة أمام المفاوضات



وقال خلال مقابلة مع موقع unherd الأمريكي، إن «الروس يسعون حقاً للسيطرة على منطقة دونيتسك، بينما يرى الأوكرانيون، بشكل منطقي، أن ذلك يمثل تهديداً أمنياً كبيراً»، مضيفاً: «رغم اعتراف الأوكرانيين ضمنياً بأن فقدان دونيتسك قد يحدث في النهاية، سواء بعد 12 شهراً أو أكثر، إلا أن هذا التنازل الإقليمي يشكل عقبة كبيرة في المفاوضات».



وكشف أن هناك قضايا أخرى، أقل تعقيداً، على حد وصفه، «مثل مسألة السيطرة على منشأة زابوريجيا النووية، وهل يمكن أن تكون تحت إدارة مشتركة أم سيطرة جهة واحدة فقط، إضافة إلى ذلك، تتعلق التحديات بحقوق السكان، سواء الروس العرقيين المقيمين في أوكرانيا، أو الأوكرانيين العرقيين الموجودين في روسيا، وكذلك الأوكرانيين الذين يعيشون حالياً في الأراضي التي تحتلها روسيا ويرغبون بالعودة إلى أوكرانيا».



احتمال إحراز تقدم



وشدد دي فانس على أن الروس أشاروا خلال محادثات ميامي، إلى ضرورة إيجاد آليات لتسهيل ضمان حقوق السكان الروس في شرق أوكرانيا، وقال إنه «رغم تعقيد هذه القضايا، بدأت الأطراف في الكشف عن مواقفها الحقيقية، ما يمهد الطريق لاحتمالية إحراز تقدم مستقبلاً».



ووصف المبعوثون الأمريكيون والأوكرانيون، محادثات ميامي بأنها كانت «مثمرة وبنّاءة»، دون الإعلان عن أي اختراق واضح في الجهود المبذولة لإنهاء حرب أوكرانيا.



وتحدث المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والمفاوض الأوكراني رستم عمروف، أمس الأحد، عن عقد اجتماع منفصل بصيغة «أمريكية-أوكرانية»، جرى خلاله التركيز على «4 ملفات رئيسية، هي: مواصلة تطوير خطة من 20 نقطة، تنسيق المواقف بشأن إطار ضمانات أمنية متعددة الأطراف، تنسيق المواقف بشأن إطار ضمانات أمنية أمريكية لأوكرانيا، ومواصلة تطوير خطة اقتصادية وخطة للازدهار».



وأضاف ويتكوف: أولويتنا المشتركة هي وقف القتل، وضمان الأمن، وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها وازدهارها طويل الأمد. يجب أن يكون السلام ليس مجرد وقف للأعمال العدائية، بل يكون أساساً كريماً لمستقبل مستقر.



تقدم ميداني روسي



ميدانياً، أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، تصديها لمحاولة تقدم روسية في منطقة سومي، بعد تقارير أفادت بأن موسكو قامت بنقل نحو 50 شخصاً بالقوة من قرية حدودية هناك.



وقالت القوات الأوكرانية إن القتال مستمر حالياً في قرية جراوبوفسكي، مضيفة أن القوات تبذل جهوداً لدفع المحتلين مرة أخرى إلى الأراضي الروسية. ونفت تقارير إعلامية زعمت وجود قوات روسية في القرية المجاورة ريسني.