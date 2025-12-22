قُتل جنرال كبير في الجيش الروسي جراء انفجار سيارة في موسكو.وبحسب ما نقلت «تاس»، أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم (الإثنين)، مقتل رئيس إدارة الإعداد العملياتي للقوات المسلحة الفريق فانيل سارفاروف في انفجار بموقف سيارات جنوبي العاصمة موسكو.

محققون روس قرب سيارة الجنرال فانيل سارفاروف بعد انفجار عبوة ناسفة زُرعت أسفلها في منطقة سكنية بالعاصمة. ( إ ب أ)



شحنة ناسفة أسفل السيارة



وقالت إن المعلومات الأولية تشير إلى ارتباط أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بمقتل الجنرال فانيل سارفاروف. وأضافت ⁠اللجنة أن أحد الاحتمالات التي يجري التحقيق فيها هو أن العبوة زُرعت من قبل أجهزة أوكرانية.



وأفادت لجنة التحقيق الروسية في بيان بأن الجنرال فانيل سارفاروف «قضى متأثراً بإصابته» إثر انفجار شحنة ناسفة كانت موضوعة أسفل سيارة في شارع إياسينيفيا بجنوب العاصمة.



وأكدت بفتح تحقيق في جريمة قتل ونقل متفجرات، مشيرة إلى أنّ إحدى الفرضيات التي يتم النظر بها تورّط الاستخبارات الأوكرانية في الحادثة.



ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير من العام 2022، وُجهت إلى كييف اتهامات متكررة بتنفيذ هجمات ضد شخصيات روسية ومسؤولين عسكريين، سواء داخل روسيا أو في المناطق التي تحتلها موسكو في أوكرانيا.



سلسلة اغتيالات



في أغسطس 2022، أدى انفجار سيارة إلى مقتل داريا دوغينا ابنة المفكّر القومي المتطرّف والمؤيّد للكرملين ألكسندر دوغين. وفي أبريل 2023، قُتل المدون العسكري الروسي مكسيم فومين بانفجار تمثال صغير في مقهى بمدينة سانت بطرسبورغ.



وقُتل نائب رئيس الإدارة العامّة للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الروسية الجنرال ياروسلاف موسكاليك بانفجار سيارة قرب موسكو في أبريل (نيسان) الفائت.



وفي ديسمبر 2024، قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف، في انفجار دراجة كهربائية مركونة قرب مبنى كان يقيم فيه في موسكو، في عملية اغتيال أعلن جهاز الأمن الأوكراني مسؤوليته عنها.