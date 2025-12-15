فيما يستمر التصعيد في مقاطعة كردفان بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، أفاد وزير الإعلام والمتحدث باسم حكومة ولاية شمال كردفان عبدالمطلب عبدالعال، بأن الدعم السريع تواصل استهداف «الطريق القومي»، الذي يشكل محوراً إستراتيجياً يربط مدينة الأبيض (شمال كردفان) بالدلنج (جنوب كردفان).

وأكد أن قوات الدعمتقصف شاحنات تجارية تحمل بضائع وأدوية متجهة إلى الولاية.



وقال في تصريحات تلفزيونية، اليوم(الإثنين)، إن الشاحنات المستهدفة لا علاقة لها بأي مؤن عسكرية أو أسلحة أو ذخائر، لافتا إلى أنها تحمل أدوية منقذة للحياة ومواد غذائية مخصصة لمواطنين أجبرتهم ظروف الحرب على النزوح إلى الأبيض التي تستضيف حالياً العدد الأكبر من النازحين في البلاد. وأكد أن حكومة شمال كردفان تدين وتستنكر الانتهاكات المتكررة التي تستهدف الأعيان المدنية وحياة المواطنين.



ودعا عبد العال الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى مضاعفة جهودها الإنسانية في ظل تزايد أعداد النازحين القادمين من ولايات كردفان ودارفور.



يذكر أن هجمات المسيرات الإستراتيجية للدعم السريع تزايدت على شاحنات في الطريق الرابط بين ولايتي النيل الأبيض وولاية شمال كردفان، بين مناطق أم روابة والرهد والأبيض، وذلك على مدى الأيام الأربعة الماضية.



وانتشرت قوات الدعم السريع شرقا في إقليم كردفان الغني بالنفط، والمقسم إلى ثلاث ولايات، بعد سيطرتها أواخر أكتوبر الماضي على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور.



ويشكّل إقليم كردفان الشاسع والمعروف بالزراعة وتربية الماشية، صلة وصل إستراتيجية لحركة الوحدات العسكرية وعلى المستوى اللوجستي، إذ يقع بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش شمالاً وشرقاً ووسطاً ودارفور.