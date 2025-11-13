أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب سيوقّع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي.

وأضاف «أن التوقيع سيتم في الساعة 21:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02:45 بتوقيت جرينتش اليوم (الخميس)».

وكان الكونغرس الأمريكي أقر أمس (الأربعاء) مشروع قانون من شأنه أن ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.