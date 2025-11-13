أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب سيوقّع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي.
وأضاف «أن التوقيع سيتم في الساعة 21:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02:45 بتوقيت جرينتش اليوم (الخميس)».
وكان الكونغرس الأمريكي أقر أمس (الأربعاء) مشروع قانون من شأنه أن ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
The White House confirmed that President Donald Trump will sign a bill to end the government shutdown.
It added, "The signing will take place at 9:45 PM Eastern Time (2:45 AM GMT today (Thursday))."
The U.S. Congress approved a bill yesterday (Wednesday) that is expected to end the longest government shutdown in U.S. history.