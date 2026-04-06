استقبل أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم (الإثنين)، المشاركين في المخيم الرمضاني لإفطار الصائمين على طريق الملك فهد (القصيم-الرياض السريع)، الذي تشرف عليه إمارة المنطقة.



واطّلع خلال الاستقبال على جهود القائمين على المشروع، وما يقدمونه من خدمات للصائمين وعابري الطريق خلال شهر رمضان، إذ قدَّم المشروع أكثر من 800 وجبة يومياً للصائمين من عابري الطريق، في صورة تعكس قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع السعودي.



وكرّم أمير القصيم المشاركين في المخيم؛ تقديراً لما بذلوه من جهود مخلصة في خدمة الصائمين، مشيداً بروح العمل التطوعي والتعاون التي أسهمت في نجاح هذا المشروع الإنساني، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تعزز من قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، وتُسهم في خدمة المسافرين وتوفير احتياجاتهم.