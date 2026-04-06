انتقلت إلى رحمة الله تعالى، دانا محمد سعيد العوا، الابنة الثالثة لطبيب الأسنان الدكتور محمد سعيد العوّا (رحمهما الله) وشقيقة عادل، وريم، والدكتورة رشا، والدكتورة بانا العوّا.
ودفنت في مقبرة بني مالك، بجدة بعد صلاة فجر يوم (الجمعة) الماضي في مسجد سالم بن يماني.
Dana Mohammed Said Al-Awwa has passed away to the mercy of Allah, the third daughter of the dentist Dr. Mohammed Said Al-Awwa (may Allah have mercy on them) and sister of Adel, Reem, Dr. Rasha, and Dr. Bana Al-Awwa.
She was buried in the Bani Malik cemetery in Jeddah after the Fajr prayer last Friday at the Salem bin Yamani Mosque.