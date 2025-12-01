احتفل حازم عبدالقادر السيد بعقد قرانه على ابنة خالد الفايدي، وذلك في مناسبة عائلية في جدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدّموا التهاني والتبريكات للعروسين، متمنّين لهما حياة زوجية سعيدة.