احتفل حازم عبدالقادر السيد بعقد قرانه على ابنة خالد الفايدي، وذلك في مناسبة عائلية في جدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدّموا التهاني والتبريكات للعروسين، متمنّين لهما حياة زوجية سعيدة.
Hazem Abdelkader Al-Sayed celebrated his marriage contract with the daughter of Khalid Al-Faidi during a family gathering in Jeddah, with the presence of several relatives and friends who offered their congratulations and best wishes to the newlyweds, wishing them a happy married life.