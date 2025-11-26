صدرت موافقة مجلس الوزراء على ترقية منى بنت محمد الدوسري إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
وعبّرت منى الدوسري عن اعتزازها بالترقية التي اعتبرتها دافعاً لخدمة الدين والوطن.
The Council of Ministers has approved the promotion of Mona bint Mohammed Al-Dosari to the position of (Branch Manager) at the fourteenth rank in the Ministry of Interior's Agency for Civil Affairs.
Mona Al-Dosari expressed her pride in the promotion, which she considered a motivation to serve the religion and the nation.