صدرت موافقة مجلس الوزراء على ترقية منى بنت محمد الدوسري إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.



وعبّرت منى الدوسري عن اعتزازها بالترقية التي اعتبرتها دافعاً لخدمة الدين والوطن.