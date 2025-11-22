انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس (الجمعة) عبدالمحسن بن محمد العبيكان، وسيُصلى عليه عقب صلاة عصر اليوم (السبت) في جامع الملك خالد بمدينة الرياض، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة عرقة.



والفقيد والد كل من: قائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين العميد تركي العبيكان، والعقيد عبدالرحمن، وعبدالله، والدكتور سلطان بن عبدالمحسن العبيكان، وأخواتهم. وعم المشرف العام على مكتب الأمير بندر بن سلطان السكرتير الخاص المهندس سلطان العبيكان.



ويتقبل العزاء للرجال في منزل آل عمران بالرياض.



«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.