تشارك الشاعرة السعودية الدكتورة مستورة بنت مسفر العرابي في فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب 2025، بدعوة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت.

وتلقي الشاعرة عددا من القصائد على مسرح رواق الثقافة في المعرض تتنوع بين قصائد وطنية وإنسانية وكونية ووجدانية من العمودي وشعر التفعيلة، وستشارك كذلك بقصيدة جديدة في افتتاحية الأمسية في معرض الكتاب، ومنها:

أتيتُ لدانةِ الدّنيا أتيتُ

أنادمُها بقولي: قد هويتُ

فما ولعي سوى شوقٍ قديمٍ

تجذّرَ في الضلوعِِ بهِ انتشيتُ

هي الذّكرى أسامرُها بوردٍ

سلوتُ بهِ، ولكنْ ما اكتفيتُ

كأنّي إذْ وقفتُ على عُكاظٍ

يُسَامِرُنِي على اليامالِ بيتُ

هنا بحرٌ.. هُنا النهّامُ صوتٌ

هنا نبضُ السلامِ.. هنا الكويتُ