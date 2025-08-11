محمد الهمامي.
حصل مدير عام الاتصال الداخلي في الشركة السعودية للكهرباء محمد إسماعيل الهمامي على درجة الماجستير التنفيذي في ذكاء الأعمال من جامعة الملك سعود.

ويُعد هذا الإنجاز العلمي خطوة مهمة تُضاف إلى السجل المهني للهمامي، الذي يشمل خبرات واسعة في مجالات الاتصال المؤسسي والتطوير التنظيمي، كما تعكس الدرجة العلمية حرصه على الجمع بين الممارسة المهنية والتأهيل الأكاديمي المتقدم.
