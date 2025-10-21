انتخب البرلمان الياباني، اليوم (الثلاثاء)، المحافظة ساناي تاكايتشي، أول رئيسة وزراء للبلاد، بعد فوزها في سباقٍ انتخابيٍّ ذكوريٍّ بالكامل لاختيارها من قِبَل حزبها الليبرالي الديمقراطي الحاكم زعيمةً له في الخامس من أكتوبر.

قدوة تاكايتشي

واضطرت تاكايتشي التي تسير على مسار قدوتها، رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، بعد أسابيع عاصفة من الجدل السياسي، إلى البحث عن الدعم، بعد انسحاب شريكها الأكثر اعتدالاً في الائتلاف الحاكم من تحالفهما الذي استمر 26 عاماً.

ويتعين على تاكايتشي، البالغة من العمر 64 عاماً، التي خسرت بفارقٍ ضئيلٍ في جولة الإعادة لقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي العام الماضي، أن تستعد أيضاً لاستضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي من المقرر أن يزور اليابان الأسبوع القادم.

أشارت تاكايتشي، التي كانت وزيرة للأمن الاقتصادي والداخلية سابقة، إلى تاتشر كمصدر إلهام، مستشهدةً بشخصيتها القوية وقناعاتها الراسخة، موضحة أنها التقت بتاتشر المحافظة، الشخصية المثيرة للجدل في السياسة البريطانية والمعروفة باسم «المرأة الحديدية»، في ندوة عُقدت قبيل وفاة تاتشر عام 2013.

من هي تاكايتشي

ولدت تاكايتشي في 1961 في محافظة نارا، من أسرة متواضعة، فوالدها كان موظفاً بسيطاً ووالدتها ضابطة شرطة، ولم تكن السياسة جزءاً من أحلامها، لكنها امتلكت شخصية قوية قادتها إلى دروب غير تقليدية، وفقاً لما أوردته شبكة «بي بي سي».

وعملت تاكايتشي في شبابها عازفة طبول في فرقة «هيفي ميتال»، واشتهرت بشغفها الشديد بالموسيقى وقدرتها على كسر العصي أثناء العزف بسبب حماسها المفرط. ومارست رياضة الغوص وعشق السيارات الرياضية، ولا تزال سيارتها المفضلة من طراز «تويوتا سوبرا» معروضة اليوم في متحف بمدينة نارا.

كما عملت مقدمة برامج تلفزيونية، ما ساعدها على اكتساب حضور إعلامي قوي، وهي سمة ظلت تميزها في مسيرتها السياسية اللاحقة.

الدراسة في أمريكا

بدأت اهتمامها بالسياسة من خلال دراستها في الولايات المتحدة في ثمانينات القرن الماضي، خصوصاً عندما عملت في مكتب عضوة الكونغرس الأمريكية الديمقراطية باتريشيا شرودر، المعروفة بانتقادها للسياسات اليابانية في تلك الفترة.