أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (السبت)، أن معبر رفح سيظل مغلقاً حتى إشعار آخر، معتبراً أن النظر في فتحه سيكون مرتبطاً بكيفية تنفيذ حركة «حماس» لاتفاق غزة وإعادة جثامين الأسرى.
وقال مكتب نتنياهو: «يتعين على حركة حماس الوفاء بالتزاماتها تجاه الوسطاء وإعادة الجثامين كجزء من تنفيذ الاتفاق»، موضحاً أن إسرائيل لن تدخر أي جهد حتى تعيد جثامين جميع المحتجزين.
وكانت السفارة الفلسطينية في مصر قد قالت في وقت سابق اليوم إنه ستتم إعادة فتح معبر رفح الحدودي الإثنين القادم، مؤكدة أن الهدف من فتح المعبر السماح للفلسطينيين المقيمين في مصر بالعودة إلى غزة.
ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية مراراً إلى إعادة فتح معبر رفح، للمساعدة في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة في غزة، وذلك بعد الحرب التي استمرت عامين.
ويعد معبر رفح أحد المعابر الرئيسية التي تربط غزة بالعالم الخارجي، وتشكل إعادة فتحه خطوة مهمة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.
