شهت العاصمة اليونانية أثينا، اليوم (الأربعاء) إضراباً ليوم واحد، حيث خرج الآلاف من العمال إلى شوارع أثينا احتجاجاً على خطة حكومية تتيح لأصحاب العمل تمديد ساعات العمل اليومية إلى 13 ساعة بدلاً من 8 ساعات، وفقاً لأكبر النقابات العمالية في البلاد.
وبحسب متظاهرون تدعي الحكومة أن الإصلاح اختياري ولن يُطبق إلا لمدة 37 يوماً في السنة، كما يوفر للعمال زيادة بنسبة 40% في أجور العمل الإضافي، استجابةً لطلبات أصحاب العمل والعمال لسوق عمل أكثر مرونة.
بدورها أكدت النقابات أن القانون سيزيد الضغط على العمال، بينما يطالب موظفو القطاع العام برفع الأجور بدلاً من ذلك.
وفي هذا السياق أيد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون استخدام الأصول الروسية المجمدة «بطريقة أكثر هجومية» لدعم أوكرانيا، قائلاً إنه «غير مقبول» الاحتفاظ بهذه الأصول دون استخدامها لصالح كييف.
وأشارت كايا كالاس، كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاتحاد يعمل بسرعة للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل قرض تعويضات لأوكرانيا باستخدام هذه الأصول، رغم مخاوف دول مثل فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
وفيما يتعلق بوضع محطة زابوريجيا النووية، أكد المشغل الروسي أن الوضع «تحت السيطرة» رغم تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من انقطاع الكهرباء عن المحطة لسبعة أيام، مما يهدد بـ«وضع حرج». وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه لا يوجد خطر فوري طالما استمرت مولدات الديزل في العمل.
احتجاجات اليونانوتوقفت القطارات والعبّارات وسيارات الأجرة، وانضم المعلمون والبحارة إلى المتظاهرين الذين عارضوا مشروع قانون يمنح أصحاب العمل مرونة أكبر في التوظيف قصير الأجل ويعدل قواعد الإجازات السنوية في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يُعرض القانون على البرلمان للموافقة هذا الشهر.
وبحسب متظاهرون تدعي الحكومة أن الإصلاح اختياري ولن يُطبق إلا لمدة 37 يوماً في السنة، كما يوفر للعمال زيادة بنسبة 40% في أجور العمل الإضافي، استجابةً لطلبات أصحاب العمل والعمال لسوق عمل أكثر مرونة.
بدورها أكدت النقابات أن القانون سيزيد الضغط على العمال، بينما يطالب موظفو القطاع العام برفع الأجور بدلاً من ذلك.
قمة كوبنهاغنيأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، اليوم (الأربعاء)، لمناقشة مقترح إنشاء «جدار طائرات مسيرة» لحماية القارة، بعد أيام من إغلاق مؤقت لمطارات دانماركية بسبب اختراقات جوية من طائرات مسيرة مجهولة المصدر.
وفي هذا السياق أيد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون استخدام الأصول الروسية المجمدة «بطريقة أكثر هجومية» لدعم أوكرانيا، قائلاً إنه «غير مقبول» الاحتفاظ بهذه الأصول دون استخدامها لصالح كييف.
وأشارت كايا كالاس، كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاتحاد يعمل بسرعة للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل قرض تعويضات لأوكرانيا باستخدام هذه الأصول، رغم مخاوف دول مثل فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
تحذير ألمانيوفي الوقت نفسه، حذر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت من «تهديد متزايد» من الطائرات المسيرة بعد تقارير عن اختراقات فوق بنية تحتية حساسة في شمال ألمانيا، مع الاشتباه بتورط روسيا رغم نفي موسكو.
وفيما يتعلق بوضع محطة زابوريجيا النووية، أكد المشغل الروسي أن الوضع «تحت السيطرة» رغم تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من انقطاع الكهرباء عن المحطة لسبعة أيام، مما يهدد بـ«وضع حرج». وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه لا يوجد خطر فوري طالما استمرت مولدات الديزل في العمل.