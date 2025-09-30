أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد منظمات مؤيدة للفلسطينيين ومتظاهرين، متهمة إياهم بترهيب المصلين اليهود في كنيس يهودي بولاية نيو جيرسي.

الدعوى تستند إلى قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات (FACE Act)، وهو قانون أُقر عام 1994 لمنع استخدام القوة أو العرقلة الجسدية ضد الأشخاص في مراكز الرعاية الصحية الإنجابية أو دور العبادة.

تفاصيل الدعوى الأمريكية

ووفقاً للدعوى المقدمة، أمس (الإثنين)، في محكمة نيو جيرسي الفيدرالية، تصاعدت احتجاجات نوفمبر ضد فعالية في كنيس بمدينة ويست أورانج إلى أعمال عنف.

وتزعم الشكوى أن المتظاهرين اعتدوا على بعض المصلين، واستخدموا هتافات وآلات نفخ بلاستيكية (فوفوزيلا) لتعطيل الفعالية.

أول قضية تستخدم قانون FACE Act

تُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تستخدم قانون FACE Act لاتهام المتظاهرين بالتدخل في العبادة الدينية، وفقًا لرئيسة قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل هارميت ديلون، التي عينها الرئيس دونالد ترمب.

وفي مؤتمر صحفي، أكدت ديلون: «لن نتغاضى بعد الآن عن الهجمات على دور العبادة في الولايات المتحدة».

جهود ترمب للحد من الاحتجاجات

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة ترمب للحد من الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إذ قامت الإدارة بقطع تمويل الجامعات وتسعى لترحيل بعض النشطاء المؤيدين للفلسطينيين بدعوى معاداة السامية.

كما قلصت الوزارة استخدام قانون FACE Act في القضايا المتعلقة بالإجهاض، معتبرة أن الملاحقات الجنائية السابقة كانت استخداماً سياسياً غير لائق للقانون، لكن هذه القيود لا تنطبق على قضايا دور العبادة. وفي يناير، أصدر ترمب عفواً عن عدة أشخاص أُدينوا بموجب هذا القانون.

وتستهدف الدعوى المدنية في نيو جيرسي منظمتَي «حزب الاشتراكية والتحرر» و«مسلمون من أجل فلسطين» في نيو جيرسي، وتسعى للحصول على أمر قضائي.