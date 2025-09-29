أصدرت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، اليوم (الإثنين) قراراً بمنع الولايات المتحدة من استخدام القواعد العسكرية في روتا (قادس) ومورون (إشبيلية) لنقل الأسلحة إلى إسرائيل.

حظر إسباني لمرور الطائرات الأمريكي

يشمل هذا القرار حظر مرور الطائرات أو السفن الأمريكية المحملة بالأسلحة أو المعدات العسكرية، سواء كانت متجهة مباشرة إلى إسرائيل أو تستخدم إسبانيا كمحطة توقف قبل الوصول إلى وجهتها النهائية.

وبحسب صحيفة «إلباييس» الإسبانية، أكدت مصادر من اللجنة المشتركة الإسبانية-الأمريكية، أن القواعد في روتا ومورون تخضع للسيادة الإسبانية وتدار بقيادة عسكرية إسبانية، مما يعني أن أي نشاط في هذه القواعد يتطلب موافقة السلطات الإسبانية.

أمريكا تتجه للبدائل

ومع ذلك، هناك استثناءات قد تتيح للولايات المتحدة تجاوز هذا الحظر، حيث يمكن للطائرات الأمريكية أن تهبط في قواعد أخرى، مثل قواعد في ألمانيا أو إيطاليا، ثم تواصل رحلتها إلى إسرائيل دون أن يُدرج ذلك في خطة الرحلة الأصلية.

وأوضحت المصادر أن إسبانيا لا تفتش الطائرات أو السفن الأمريكية التي تتوقف في قواعدها، حيث تعتمد العلاقة بين الحليفين على الثقة المتبادلة، وأن أي خرق لهذه الثقة قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية خطيرة.

وفي سياق متصل، تجنبت الولايات المتحدة استخدام القواعد الإسبانية في بعض الحالات، كما حدث عندما مرت ست طائرات مقاتلة من طراز إف-35 متجهة إلى إسرائيل عبر قاعدة عسكرية أمريكية في جزر الأزور البرتغالية بدلاً من روتا أو مورون.

إجراءات سانشيز للضغط على إسرائيل

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة سانشيز للضغط على إسرائيل، بما في ذلك إلغاء عقود أسلحة بملايين اليوروهات وحظر تصدير الأسلحة إليها.

توتر بين مدريد وواشنطن

وتثير هذه الإجراءات قلق الولايات المتحدة، التي اعتبرتها «مقيدة» لعملياتها العسكرية، مما يزيد من التوترات الدبلوماسية بين مدريد وواشنطن.

وفيما يتعلق بالسفن، يتطلب مرور السفن الأمريكية موافقة مسبقة من إسبانيا قبل خمسة أيام على الأقل، ووفقاً للاتفاقيات الثنائية، تلتزم إسبانيا بعدم الاستفسار عن طبيعة الأسلحة التي تحملها هذه السفن، خصوصا في سياق الحرب الباردة الذي حظر إدخال الأسلحة النووية إلى الأراضي الإسبانية منذ استفتاء الناتو عام 1986.