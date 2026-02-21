واصل الأسطورة كريستيانو رونالدو صناعة المجد، بعدما وصل إلى هدفه رقم 500 في مسيرته الكروية بعد سن الـ30، وجاء الإنجاز التاريخي في شباك نادي الحزم، ليؤكد أن الزمن لا يقف أمامه.



الهدف لم يكن مجرد رقم عابر، بل محطة استثنائية تعكس استمرارية نادرة في القمة، إذ واصل النجم البرتغالي تحطيم الأرقام حتى بعد دخوله العقد الرابع من عمره.



قبل بلوغه سن الـ30، خاض رونالدو 718 مباراة، سجل خلالها 463 هدفاً، وصنع 155، بإجمالي 618 مساهمة تهديفية.



أما بعد الـ30، فقد لعب 592 مباراة، سجل 500 هدف كاملة، وصنع 105 أهداف، ليصل إلى 603 مساهمات تهديفية.



أرقام تؤكد أن ما يقدمه رونالدو بعد الـ30 لا يقل بريقاً عما حققه في سنوات شبابه، بل ربما يتفوق عليه من جهة الاستمرارية والحسم. هدف جديد يضاف إلى سجله الأسطوري، ورقم 500 بعد الـ30 شاهد آخر على مسيرة لا تعرف التوقف.