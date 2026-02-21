فيما يعقد «تحالف الراغبين» الثلاثاء القادم اجتماعاً عبر الفيديو دعماً لأوكرانيا في الذكرى الرابعة للحرب، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (السبت) أن الخروج بنتائج إيجابية من جولة المفاوضات القادمة أمر ممكن.



وقال زيلينسكي: "أمريكا أدركت أن روسيا سبب عدم التوصل لنتائج ملموسة بالمفاوضات"، موضحاً أن بلاده لن تكون عائقاً أمام السلام.



ولفت زيلينسكي إلى أن روسيا تضغط لإجراء انتخابات في أوكرانيا، مشدداً بالقول: «لنكن صادقين، يريد الروس فقط أن يحل محلي شخص آخر، لا أحد (في أوكرانيا) يريد انتخابات خلال الحرب». وأضاف: «الجميع يخشون أثراً مدمراً، انقساماً للمجتمع»، موضحاً أنه لم يتخذ بعد قراراً في شأن ترشحه للانتخابات القادمة.



في غضون ذلك، أوضحت باريس أن اجتماع «تحالف الراغبين» (الثلاثاء) يشكّل مناسبة لإعادة تأكيد التزام الدول الـ35 المشاركة (في التحالف) وقوفها إلى جانب أوكرانيا.



وأشار إلى أن الاجتماع يهدف لمساعدة أوكرانيا في توفير شروط سلام صلب ودائم يضمن أمنها وأمن أوروبا.



وأشارت فرنسا إلى أنه لن يحضر أي مسؤولين أمريكيين الاجتماع، مبينة أن الاجتماع سيشارك فيه عدد من القادة الأوروبيين من كييف إضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



ولفتت باريس إلى أن المسؤولين الأوروبيين سيزورون العاصمة الأوكرانية كييف بمناسبة ذكرى الحرب التي تدخل عامها الخامس.



ويتولى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ترؤس التجمع المؤلف من الدول الحليفة لأوكرانيا، خصوصاً الأوروبية منها، الذي يُفترض أن يقدّم «ضمانات أمنية» لكييف في إطار أي اتفاق قد تعقده مع موسكو.