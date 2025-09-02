بالتعاون والتنسيق مع المملكة العربية السعودية، كشف وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار اليوم (الثلاثاء)، عن ضبط أكبر كمية كوكايين (١٢٥ كجم) هُرِّبَت إلى لبنان عبر سفينة من البرازيل إلى ميناء طرابلس.

وأوضح الحجار وفي مؤتمر صحفي، أن الشحنة كانت مخبأة بشكل محكم داخل جالونات تحتوي زيوتاّ وشحوماً صناعية، مشيراً إلى أن العملية تمت بعد رصد دقيق وتعاون أمني محلي وسعودي، وأسفرت عن توقيف شخصين حتى الآن، فيما تستمر ملاحقة متورطين آخرين.

وأضاف الحجار: «نحن نعمل بكل طاقاتنا وأقصى قدراتنا، ونطمئن دول الجوار، وخصوصاً الدول الشقيقة، بأننا لن نسمح أن يكون لبنان ممراً أو منصة لتهريب الممنوعات، سواء كانت موجهة إلى الداخل اللبناني أو إلى الخارج».

ووجه وزير الداخلية اللبناني الشكر إلى السلطات السعودية على «الجهود والتنسيق المشترك»، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة لكشف كافة خيوط الشبكة المتورطة في هذه العملية.