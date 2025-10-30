لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصرّاً على الرمي بكل الجهود الدولية جانباً والإصرار على الحرب تنفيذاً لرغبة وزرائه المتطرفين، وهي خطوة تنذر بخطر كبير وتضع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد الضامن الرئيسي لاتفاق شرم الشيخ في مأزق كبير.

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يجب أن لا تستمر في تبرير الهجمات الإسرائيلية على المدنيين العزّل في غزة خصوصاً مخيمات النازحين، بل يجب أن تكون قوية وصارمة وتضع حداً لبلطجة نتنياهو التي لن تقتل الشعب الفلسطيني فحسب بل تنذر بكارثة كبيرة تهدد استقرار المنطقة بالكامل.

إن تأكيدات الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو وإصرارهم على حرب الإبادة في غزة وضغوطاتهم المستمرة على جيش الاحتلال لارتكاب مزيد من جرائم الإبادة سيكتوي بها الإسرائيليون أيضاً، خصوصاً بعد منع جندي في قوات الاحتياط الإسرائيلية من دخول دولة التشيك بطلب من السلطات الفرنسية بارتكاب مجازر كبيرة في غزة.

توجيه نتنياهو بضربة عسكرية على غزة خلال الساعات الماضية ثم العودة لاستئناف وقف إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تمثل رصاصة قاتلة لجهود تحقيق السلام وبناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصولاً على سلام دائم وتنفيذ مخرجات حل الدولتين، ولذا ينبغي على الإدارة الأمريكية عدم تجاهل نتائج هذه العملية على مستقبل المنطقة والسلم الدوليين.