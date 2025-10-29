مجلس الضمان الصحي يُكرّم مستشفى د. سليمان فقيه بجدة ضمن أفضل 10 مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحقيقه نتيجة قياسية بلغت 110%

كرّم مجلس الضمان الصحي مستشفى د. سليمان فقيه – جدة ضمن أفضل 10 مقدمي خدمات الرعاية الصحية في برنامج «تصنيف ضمان» للنصف الأول من عام 2025، بعد تحقيقه نتيجة قياسية بلغت 110% وتصنيفه «مستشفى رائداً» (Market Leader)، وذلك بعد تحقيق الحد الأعلى لمعايير ومتطلبات التصنيف الإلزامية والاختيارية.

جاء التكريم بحضور الدكتور شباب بن سعد الغامدي، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، والدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025.

ويُجسّد هذا التكريم مستوى التميّز التشغيلي والإداري والطبي الذي يتمتع به المستشفى، ويُرسّخ مكانته ضمن أبرز المؤسسات الصحية في المملكة، ويعكس التزامه المستمر بالابتكار والتميّز ورعاية المرضى، انسجاماً مع رسالة مجلس الضمان الصحي الهادفة إلى تعزيز الرعاية الصحية القائمة على القيمة، والشفافية، والتميّز التشغيلي.

ويُعد هذا البرنامج إحدى المبادرات التنظيمية التي أطلقها مجلس الضمان الصحي لتقييم وتصنيف مقدمي الخدمات الصحية بناء على معايير التميّز التشغيلي، والالتزام بالأنظمة، والأداء المبني على القيمة، ويهدف إلى حماية حقوق المستفيدين، وتحسين تجربتهم، وتسريع تقديم رعاية صحية عالية الجودة قائمة على القيمة في جميع أنحاء المملكة.

وأكد الدكتور مازن فقيه أن هذا التكريم يُعد تتويجاً لجهود فرق العمل وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية بالمستشفى، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يُجسّد التزام المجموعة المتواصل بالتميّز والتوافق مع أهداف التحول الوطني في القطاع الصحي، وأضاف: «نفخر بريادتنا في تقديم رعاية آمنة وفعّالة وقائمة على القيمة لكل مريض نخدمه».

ويؤكد هذا التكريم أن مستشفى د. سليمان فقيه يسهم بفاعلية في رسم مستقبل القطاع الصحي في المملكة من خلال الابتكار، والشفافية، والمساءلة، واضعاً معياراً وطنياً جديداً للجودة والموثوقية في تقديم الرعاية الصحية.