المملكة تعرب عن قلقها واستنكارها للانتهاكات الجسيمة خلال هجمات لـ«الدعم السريع» على الفاشر

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية واستنكارها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي جرت خلال الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

وشددت المملكة على ضرورة قيام قوات الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وفق ما ورد في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م.

ودعت المملكة إلى العودة للحوار للتوصل بشكل فوري إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدة أهمية وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها التدخلات الخارجية التي تطيل أمد الصراع، وتزيد معاناة شعب السودان الشقيق.