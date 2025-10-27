دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، وحدة الأورام المتنقلة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

وتعد وحدة الأورام المتنقلة منظومة رقمية متكاملة لتقديم خدمات علاج السرطان المتخصصة في مختلف مناطق المملكة، وتوفر خدمات مثل العلاج الكيماوي، والاستشارات الطبية عن بعد، والرعاية التلطيفية، بالاستفادة من أحدث التقنيات في مجال الصحة الرقمية وإنترنت الأشياء وحلول الربط الآمن للبيانات عبر السحابة، بدعم من مجموعة stc.

وتتيح هذه التقنيات مراقبة المرضى بشكل فوري، والوصول السريع للسجلات الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية منظمة وعالية الجودة للمرضى في الوقت المناسب، وبغض النظر عن موقعهم.

وتقدم الوحدة المتنقلة علاج الأورام المتكاملة في مواقع متعددة من مناطق المملكة، تشمل العلاج الكيميائي، والاستشارات الطبية عن بُعد، والرعاية التلطيفية، إضافة إلى الاستفادة من تقنيات الصحة الرقمية الحديثة وأنظمة الربط الذكي بين مقدمي الخدمة، بما يضمن سرعة التشخيص ودقة المتابعة وجودة الرعاية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في مختلف مناطق المملكة، ضمن خطوة نوعية لتطوير منظومة الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التخصصية وتخفيف الأعباء على المرضى، خصوصاً في المناطق البعيدة.

ومن المقرر أن تُعرض وحدة الأورام المتنقلة ضمن جناح وزارة الداخلية في ملتقى الصحة العالمي 2025، وتتيح للزوار الاطلاع على التجهيزات التقنية المتقدمة التي تم دمجها في الوحدة، ودورها في نقل الخدمات العلاجية التخصصية إلى مختلف مناطق المملكة.

حضر التدشين نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومستشار وزير الداخلية رائد بن عبدالله بن أحمد، والمشرف على الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور صالح بن زيد المحسن.

كما حضره الرئيس التنفيذي لمجموعة stc عليان الوتيد، والرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال بمجموعة stc رياض معوض، والرئيس التنفيذي لبرنامج المدن الطبية المهندس ياسر العوفي.