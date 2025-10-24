روسيا تفتح أبوابها للسعوديين.. إعفاء التأشيرة يقترب وهدف سياحي طموح

كشف القنصل العام لروسيا الاتحادية في جدة يوسف أباكاروف تقدّماً ملموساً في مباحثات إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول روسيا، مرجّحاً اكتمال الإجراءات النهائية خلال الأشهر القريبة القادمة، بما يعزز حركة السفر بين البلدين ويدعم التعاون السياحي المتنامي.

وأشار أباكاروف إلى أن الحصول على التأشيرة الروسية أصبح اليوم أكثر سهولة عبر منصة إلكترونية لا تتجاوز مدة تقديم الطلب فيها 20 دقيقة، فيما يتم إصدار التأشيرة خلال 3 إلى 4 أيام فقط.

وأوضح أن أعداد السياح السعوديين إلى روسيا تشهد نمواً متسارعاً، إذ ارتفعت من نحو 15 ألف زائر في عام 2023 إلى 25 ألفاً في 2024، لافتاً إلى أن التوقعات تستهدف قفزة كبيرة تصل إلى نحو 110 آلاف سائح سعودي خلال العام الحالي، مدفوعةً بتوسّع خيارات النقل الجوي وتسهيلات الدخول.

جاءت هذه التصريحات خلال حفل إعلان طيران ناس إطلاق خط جوي جديد يربط بين جدة وموسكو اعتباراً من 23 ديسمبر القادم، بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة وبرنامج الربط الجوي، في خطوة من شأنها تعزيز الانفتاح السياحي وتسهيل الوصول إلى الوجهات الروسية.

وشهد الحدث استعراض مبادرة «زوروا روسيا» التي أطلقتها اتحادات السياحة في موسكو، وهي منصة ذكية تعتمد حلول الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة سفر متكاملة للسياح السعوديين والخليجيين، تتضمن خرائط تفاعلية، وخيارات إقامة وضيافة، وبرامج مكافآت سياحية لمختلف المدن الروسية.