زار أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في منزله بمحافظة الشماسية.

واطمأنَّ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود خلال الزيارة على صحة المفتي، متمنيًا له دوام العافية، منوّهًا بما يقدّمه من جهودٍ علميةٍ ودعويةٍ راسخة، وما يمثّله من مرجعيةٍ علميةٍ أسهمت في خدمة الدين والوطن، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.

من جانبه، عبّر مفتي عام المملكة عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على هذه الزيارة، التي تجسّد ما تحظى به مكانة العلماء من اهتمام ورعاية، سائلًا اللهَ أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها.